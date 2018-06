Dall'allevamento al piatto: Giuggioloni vanta tre generazioni di buona cucina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Nata come azienda agraria dedita all’allevamento di suini, ovini, caprini e animali da cortile, nutriti con alimentazione naturale, negli anni l’attività si è evoluta abbracciando anche la ristorazione. Il piatto forte è ovviamente la carne che i clienti possono apprezzare scegliendo fra arrosti e grigliate (ottimi la papera al forno e il maialino alla birra), unitamente a verdure e affettati della casa. A completare il pasto, primi e contorni dai sapori schietti e decisi: ricette contadine che nella famiglia Giuggioloni si tramandano da almeno tre generazioni. Gnocchi e tagliatelle al ragù, fettuccine con verdure dell’orto e salsiccia, crescione ripieno con broccoletti, stracchino e salsiccia, crescia alla cipolla, verdure ripassate in padella e per finire il ciambellone al cioccolato, da gustare con un bicchiere di vino rosso locale. Pasto completo da 25 a 30 euro.Info Agriturismo Giuggioloni, via Acquaviva, Osimo – 071714301.