Il Fortino Napoleonico una certezza â€‹da sempre in una location da sogno

ANCONA - Che si tratti di una colazione di lavoro o una cena per festeggiare una ricorrenza particolare, seduti a uno dei tavoli in terrazza del “Fortino Napoleonico” farete sicuramente bella figura. Antica fortezza militare, eretta nel punto più panoramico di Portonovo, oltre alla bellezza del posto l’hotel e ristorante vanta una cucina all’altezza delle 4 stelle. L’offerta trae origine dalla tradizione, ma è continuamente rivisitata con creazioni originali e innovative. Tra le proposte, segnaliamo la coda di rospo in olio di cottura con carciofo e pomodoro secco, cremoso al carciofo e caviale di aringa; l’insalatina di seppia cotta a bassa temperatura e arrostita con crema di topinambur, chutney di cipolla rossa e granella di pistacchio, quindi il “Fagiano il Gambero”, ossia gamberone marinato, tostato e poi servito con zuppa di verdure in brodo di fagiano. Da 40 a 75 euro.Info Fortino Napoleonico, via Poggio Ancona – 071801450