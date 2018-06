La cucina magica dei "9 Tarocchi" in uno dei borghi più belli d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO -Siamo dentro le mura della medievale Corinaldo, uno dei borghi più belli d’Italia, “paese dei matti e delle streghe” dove ogni anno, a ridosso del giorno di Ognissanti, si rinnova il rito pagano dei festeggiamenti. Seduti ai tavoli di questa antica struttura, un tempo rimessa municipale dei carretti per la pulizia delle strade, non aspettatevi però filtri o pozioni magiche. Lo staff dei “9 Tarocchi” riserva le sue magie alla cucina. Da provare in particolare le paste fatte in casa: ravioli al pecorino di Pienza con mandorle tostate, tortelli con vellutata di carote, lasagne bianche agli asparagi, cannelloni ricotta e spinaci, gnocchi con pesto e rucola oppure i gustosi passatelli guarniti con crema di Grana e carciofi, la carta vincente di questo ristorante-pizzeria nato negli anni ’60 e oggi gestito da Cristiano Scavino. Da 15 a 30 euro, bevande escluse.Info Ai 9 Tarocchi, viale Dietro le Monache, Corinaldo – 0717976277.