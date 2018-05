Da Allocco la vera cucina marchigiana e la deliziosa pasta fatta a mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Da quasi mezzo secolo “Alocco” porta a tavola i veri sapori della cucina marchigiana. La specialità della casa è la pasta fatta a mano: ravioli gratinati, gnocchi alla papera, pappardelle ai funghi, lasagne e cannelloni al forno, gli ottimi vincisgrassi e le classiche tagliatelle al ragù. Ma gustosi sono anche i secondi, a cominciare dalla carne cotta alla brace e il coniglio in porchetta, senza tralasciare il pollo in potacchio, il fritto di carne con cremini e olive ascolane, lo stoccafisso all’Anconetana e la crescia accompagnata da salumi locali, formaggio pecorino e verdure ripassate in padella. Semplice e caratteristico, lungo la strada che conduce al borgo medievale di Offagna, il locale si sviluppa su due sale di diversa capienza ed un ampio giardino da cui si gode di una splendida vista sulla vallata. Antipasto, primo e secondo da 25 a 30 euro circa, bevande escluse.Info Alocco, via Montegallo Offagna - 0717107049