La retroinnovazione, perché non ci si evolve dimenticando le radici e la storia. Con il sostegno di Slow Food Marche, la filosofia del poeta del formaggio Vittorio Beltrami di Cartoceto diventa sistema e crea una vincente alleanza tra maestri affinatori. Le chiama “i Signori del Latte” e hanno uno scopo semplice ma regale: valorizzare le storiche produzioni lattiero-casearie della regione, riscoprire antiche ricette e svelare la straordinaria contemporaneità di formaggi dimenticati. Come il Casecc, un piccolo formaggio fresco su cui stanno lavorando e che già focalizza l’attenzione degli intenditori.

La fiera di Bra

Tutto nasce con “Cheese”, la fiera di Bra di Slow Food che mette insieme produttori lontani e vicini. È lì che confrontandosi nasce un’affascinante conversazione tra Beltrami, Eros Scarafoni di Belmonte Piceno, Claudia Ridolfi di Mondavio e Emilio Spada dell’Alto Montefeltro. Un dialogo che Vincenzo Maidani, Presidente Slow Food delle Marche, estende coinvolgendo anche i produttori di Pecorino dei Monti Sibillini, Presidio Slow Food, Ida Lambertucci, Sergio Fondi, Edoardo Batassa e i fratelli Angeli. «Il loro motto è produrre un formaggio “buono, pulito e giusto per tutti” e si fonde con i principi cardini di Slow Food – commenta Maidani -. Evidenzia quanto sia importante la pratica di produrre formaggi a latte crudo per ragioni organolettiche ma anche per il benessere degli animali e il rispetto dell’ambiente».

Il modello sostenibile

L’Alleanza marchigiana rende così protagonista un modello alternativo e sostenibile. «In un momento – sottolinea il Presidente Slow Food – in cui si parla quotidianamente di rinnovare la fiducia tra produttore della filiera lattiero casearia e consumatore e dove diventa cruciale differenziare nettamente le produzioni artigianali e sostenibili dalle pratiche industriali di larga scala». Un modello che Slow Food Marche si impegna a promuovere «perché mette al centro la salvaguardia delle tradizioni e il profondo rapporto tra casaro, animale e territorio che diventano tutti elementi coessenziali della produzione». Ed è in questo scenario che i maestri caseari marchigiani, quelli che vanno su e già nei pascoli e traducono le tante anime del latte in formaggi, propongono il Casecc. È originario dell’alto Montefeltro, prettamente “marchignolo”, già registrato come Pat sia nelle Marche, sia in Emilia-Romagna. Ma con l'arrivo dei pastori sardi, si è persa la sua esatta ricetta. «Dopo 15-20 giorni, le faccio stagionare altri 15-20 giorni in grotta, in orci di terracotta. Il tempo di sfruttare la spinta aromatica delle foglie di noce» precisa Claudia Ridolfi delle Affinità gustative. Il suo laboratorio si trova di fronte alla poderosa Rocca di Mondavio. L'aroma si avverte poco sotto la crosta. «Le foglie hanno proprietà antibatteriche e gastronomiche» precisa Eros Scarafoni che, come Beltrami, produce già da diversi anni il Casecc. Racconta che anziane donne si ricordano che una volta le foglie si raccoglievano la notte dedicata alle streghe, quella prima del 24 giugno dedicata a San Giovanni Battista. Una notte magica dove le forze della natura conferiscono alle erbe bagnate dalla rugiada, simbolo dell’influsso della luna, energie positive, virtù curative e protettrici. Nell'agenda dell’Alleanza dei Signori del Latte, il confronto tra sapori e saperi si farà a settembre.