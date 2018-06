Donatella e Lara: «Sei disordinata», «E tu mamma, troppo puntigliosa»

di Lolita Falconi

Meglio la politica di ieri o di oggi?

Di lei non sopporto proprio?

Quella volta in cui mi ha dato una lezione...

Il tempo insieme?

Il primo ricordo di voi due?

Una passione condivisa...

Meglio un uovo oggi o una gallina domani?

Lei è unica perchè...

Il mio motto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mamma Donatella, operaia addetta alle pulizie, la figlia Lara, ex parlamentare fanese arrivata a Montecitorio da precaria e lavoratrice stagionale con un carico di grinta e determinazione che l’hanno portata sempre in prima linea nelle battaglie della sinistra negli ultimi anni. Anche ora, fuori dal palazzi, la passione per la politica è la stessa.Donatella Monti è nata ad Auvelais, Belgio, 2 ottobre 1953. Figlia di due immigrati, padre minatore. Torneranno in Italia dieci anni dopo. Operaia addetta alle pulizie, oggi in pensione. Sposata con Alessandro, due figli, Lara e Yuri. Un nipote, Enrico.Lara Ricciatti è nata a Fano il 14/07/85. Ha un compagno, Stefano col quale ha un figlio, Enrico, di 4 anni. Quando ha vinto le primarie per le parlamentarie era una precaria e faceva lavori stagionali. Terminata l’esperienza parlamentare ha ripreso gli studi per una specializza zione universitaria.M - Senza dubbio quella di ieri. Dove lo ritroviamo un politico come Enrico Berlinguer...F - Sono nata e cresciuta con le “feste de l’Unita”, nelle sezioni. Quella storia non c’è più, ma quella passione e quell’amore vanno riscoperti e riadattati alla politica di oggi.M - Il disordine. Non so come faccia a districarsi in mezzo al caos delle sue carte. Perde e ritrova le chiavi dell’auto 15 volte al giorno..F - L’ossessione per la precisione. Con lei non può restare un calzino fuori posto o un libro appoggiato da qualche parte. È capace di pulire i fornelli anche mentre cucina.M - Quando è diventata mamma non pensavo sarebbe riuscita nel giro di un mese a riorganizzarsi la vita, invece l’ha fatto. Ricordo ancora quelle mattine invernali in cui alle sei di mattina andava alla stazione con il trolley e la carrozzina col figlio.F - Mia madre mi ha insegnato il valore del lavoro, del sacrificio. Una lezione di vita che mi ha permesso di osservare con religioso rispetto la dignità delle persone.M - Ora un po’ di più ma sempre troppo poco rispetto a quello che una madre vorrebbe.F - In questi mesi abbiamo recuperato. Fa la nonna, mi sistema casa, chiacchieriamo e ci scambiamo consigli da mamma a mamma. Infallibile per andare a fare la spesa, riesce ad individuare i migliori prodotti per qualità prezzo.M - Non è questa la domanda giusta da fare ad una madre. Amo profondamente i miei figli. Io ricordo nitidamente tutti i suoi 32 anni. Da quando me la misero in braccio quella mattina di luglio appena nata.F - Il periodo immediatamente successivo all’adolescenza, dove si calmano i contrasti con i genitori.M - Lara ha tre grandi passioni: la politica, viaggiare ed i libri. La politica mi è entrata in casa ed ho sempre accompagnato la passione di mio marito e di mia figlia, ma non è la mia. Non ho viaggiato granché, sono un’abitudinaria.F – La cucina. Ad entrambe piace cucinare, ma mia madre non mi riconosce la dote. Diciamo che è parecchio scettica quando mi cimento ed i miei piatti rarissimamente superano il vaglio della maestra.M - Fino qualche tempo fa avrei risposto una gallina domani, perché nutrivo molte speranze nel futuro. Oggi non lo so più.F - Una gallina domani. Bisogna essere ottimisti.M - Perché sorride, perché è una donna dannatamente curiosa, dinamica ed altruista.F - Perché vive per i suoi figli. Perché nonostante i suoi brontolii c’è e ci sarà sempre.M - Non rimandare a domani quello che potresti fare oggiF - Senza mai perdere la tenerezza