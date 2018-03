Cinzia e Francesca: «Confusionaria». «Lei è sempre in ritardo»

di Lucilla Niccolini

Serene, legate alla famiglia e attente alle persone intorno. La mamma, Cinzia Caroni, passione per la matematica, per la famiglia ha rinunciato a insegnare. Per la figlia, Francesca Raffaelli, ricercatrice di Scienza dell’Alimentazione, la missione è educare a un corretto stile di vita.Cinzia Caorini è nata il 28 marzo del 1952 ad Ancona, dove è cresciuta e tuttora vive. Ha frequentato lo Scientifico Luigi di Savoia e si è laureata nel 1975 a Bologna in Scienze matematiche. Ha insegnato al liceo Linguistico, dal 1975 al 1980, e poi ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi alla famiglia. Ha tre figlie.Francesca Raffaelli, classe 1980, dopo lo Scientifico Galilei, laurea in Scienze Biologiche ad Ancona, poi dottorato in Obesità e Patologie. Ha fondato e presiede Biomedfood, spinoff di Univpm che si occupa di ricerca su salute e alimentazione, proponendo consulenze specializzate.M - Avere una famiglia numerosa: ero figlia unica e mi mancava la compagnia in casa. Ho realizzato il mio desiderio: tre figlie, con cui ho un ottimo rapporto di confidenza e di amicizia.F - Crearmi una famiglia in continuità con quella di origine. E realizzarmi in un lavoro che rispecchiasse le mie passioni.M - Riviste di carattere scientifico, o di viaggi e di cucina.F - I libri di Papa Francesco e testi sull’alimentazione… ma spesso la sera crollo!M - Il sorriso luminoso che si accende anche nei momenti più bui.F - La sua tenacia, al limite della testardaggine.M - Dopo la nascita di sua sorella Federica. Francesca è stata una valida aiutante, premurosa e per niente gelosa. È stato l’inizio del nostro rapporto di complicità.F - Il periodo di preparazione del mio matrimonio e la nuova casa, con i suoi tanti consigli sulla gestione della cucina e delle piccole/grandi attività casalinghe.M - È spesso in ritardo, perché vuole fare troppe cose in contemporanea… ma ultimamente va migliorando.F - È un po’ prolissa, nei suoi racconti non arriva mai al punto. E un po’ confusionaria, però nel suo disordine trova sempre tutto. Che risate ci facciamo!M - L’insegnamento, ricordando sempre il motto latino “ludendo docere”, cioè insegnare divertendo. Solo così i giovani si sentono stimolati, partecipano, ricordano e quindi imparano.F - Per me hanno una grande importanza entrambe. È la curiosità che spinge a ricercare e poi a insegnare agli altri quel che abbiamo appreso.M - Possiamo valorizzare il talento, un’inclinazione naturale, con lo studio e la curiosità. La determinazione contribuisce al nostro successo, purché si abbiano obiettivi chiari e un forte desiderio di raggiungerli.F - Ognuno di noi ha dentro di sé un talento da scoprire: l’importante è trovarlo, e non è mai troppo tardi. E portarlo avanti con tutta la determinazione possibile.M - L’amore, in tutte le sue forme.F - L’amore e il sostegno delle persone care, sulle quali puoi contare sempre e comunque.M - Le persone egoiste e invidiose, che guardano solo ai propri interessi e calpestano gli altri facendoli soffrire.F - I falsi e gli ipocriti, per i quali conta solo l’apparenza, che pensano di comprarti con poco. E quelli che non prendono posizione, ma poi ti pugnalano alle spalle.