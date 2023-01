Operazione Whirlpool-Arcelik, il ministro Urso convoca l'azienda. Acquaroli: «Vogliamo capire i programmi reali nelle Marche»

ANCONA - Dopo l'annuncio dell'operazione di Whirlpool Emea con Arcelik (azienda turca con sede a Instanbul), il Mimit, che in questi mesi ha approfondito tutti i passaggi al tavolo specifico, è pronto a verificare le intenzioni industriali dell'acquirente con l'obiettivo di salvaguardare le produzioni in Italia e i livelli occupazionali. Sul tavolo c'è una nuova società costituita al 75% da Arçelik e dal restante 25% dagli americani: una piattaforma europea di grandi elettrodomestici da 6 miliardi di euro di fatturato. Il ministro Urso convocherà a breve l'azienda. Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, a margine del Consiglio regionale ha commentato l'accordo Whirlpool-Arcelik per la gestione dell'area Emea. Prima di un coinvolgimento diretto del Ministero, «che è sempre gradito perché è l'ente superiore che ci può aiutare anche a comprendere le dinamiche di gruppi così importanti, credo però, che è fondamentale per noi marchigiani, comprendere il destino delle Marche».