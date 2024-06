Vallefoglia, Ucchielli e i tre sfidanti alla carica di sindaco: tutti i progetti e le idee

VALLEFOGLIA - L'uomo da battere è il sindaco uscente Palmiro Ucchielli, che governa Vallefoglia dal 2014. In questa tornata elettorale lo sfidano Carla Nicolini, Andrea Torcoletti e Sjeva Scozzafava. Ecco le idee e i programmi dei candidati sindaci (tranne Sjeva Scozzafava che non ha voluto rilasciare interviste, ndr) in attesa del verdetto delle urne.