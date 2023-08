Urbino, caro affitti: con settembre riparte il mercato studentesco. Per una singola in centro storico non meno di 350 euro (utenze escluse)

URBINO - Caro affitti per gli universitari, ma quanto si spende per una stanza singola nella storica città di Raffaello? Settembre è sinonimo di nuovi inizi e la città di Urbino lo sa molto bene. Tanti sono gli studenti a caccia dei migliori alloggi sia in termini economici,ma anche dal punto di vista di posizione e servizi/utenze. Tante le opportunità che Urbino offre: ovunque ci si giri per le vie della città, molti sono gli annunci in cui si legge a lettere cubitali «stanza singola», «stanza doppia» od «intero appartamento».