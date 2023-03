Tumore alla prostata, l'acqua del rubinetto può essere pericolosa per gli uomini: il nuovo studio spagnolo

Aumentano le diagnosi di tumore alla prostata. E un fattore potrebbe essere l'acqua che beviamo. È questa la conclusione a cui giunge un nuovo studio spagnolo. Una ricerca che precede un dato preoccupante: questo tipo di cancro è il più comune tra gli uomini spagnoli (costituisce il 22% di quelli rilevati). Ma le cause sono ancora (in gran parte) sconosciute. E anche l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) non ha identificato un chiaro fattore scatenante. Ma ora tutto è in discussione. Perché il nitrato ingerito in età adulta, attraverso il rubinetto e l'acqua in bottiglia, potrebbe essere determinante (specialmente nei più giovani). A suggerirlo il Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), centro promosso dalla Fondazione "la Caixa". I risultati di questo lavoro scientifico sono stati pubblicati su Environmental Health Perspectives.