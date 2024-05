Trump condannato, non solo la pornostar: tutte le inchieste che pendono sulla corsa

Le grane giudiziarie di Donald Trump non finiscono con la chiusura del processo per i pagamenti in nero alla porno star Stormy Daniels.

All'orizzonte per il tycoon ci sono, infatti, altre tre cause, più due appelli - quello contro la condanna per gli asset gonfiati e quello nel procedimento per diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll - oltre all'attesa decisione della Corte Suprema sull'immunità presidenziale.

LA RIVOLTA DEL 6 GENNAIO

I procuratori federali accusano Trump di aver esercitato pressioni per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020, di aver consapevolmente diffuso bugie sul voto truccato e di aver istigato e sfruttato l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 per ritardare la certificazione della vittoria di Joe Biden e rimanere al potere. In totale, quattro capi d'accusa, tra cui associazione a delinquere per frodare gli Stati Uniti e associazione a delinquere contro i diritti dei cittadini. Il processo è stato rinviato a tempo indeterminato o meglio fino a quando la Corte Suprema non si esprimerà sull'immunità. I massimi giudici americani hanno ascoltato gli argomenti di difesa e accusa lo scorso 25 aprile e dovrebbero emettere una sentenza entro giugno. Tutto questo aumenta le possibilità che il processo inizi dopo il voto di novembre e se il tycoon dovesse vincere potrebbe anche auto-graziarsi.