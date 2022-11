Ippica: Palio dei Comuni, mezzogiorno di trotto a Montegiorgio con Miss Italia Zeudi Di Palma

MONTEGIORGIO - Questa domenica sarà un bella festa del trotto, un bel giorno per le Marche e una ghiotta occasione per uscire e passare una domenica all’aperto. È il giorno del XXXIV Palio dei Comuni. Un evento ippico di altissimo livello, una corsa gruppo 1, con cavalli che stanno marcando il mondo del trotto e guidatori che si sono fatti valere con successo negli ippodromi internazionali. All’ippodromo San Paolo di Montegiorgio ci sono le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo con i loro stendardi, con le loro eccellenze. Un centro Italia unito per il gusto di partecipare al Palio dei Comuni e rivivere la sfida dei tornei cavallereschi e spruzzare ogni gesto con un sano campanilismo. C’è anche la dama e che dama: Zeudi di Palma incoronata Miss Italia a Venezia. Zeudi è alta 1,72 capelli e occhi castani, 20 anni, era arrivata a Venezia con il titolo di Miss Napoli, la sua città natale. Deve il suo nome all'attrice Zeudi Araya: quando nacque era di carnagione scura. Miss Italia sarà la madrina di questo Palio e probabilmente non sarà la sola a tenere alto l’onore della bellezza italica.