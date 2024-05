Epidemia di pertosse, scatta l'allarme dei pediatri. Da inizio anno sono tre i bambini morti per via dell'epidemia che sta colpendo principalmente neonati e lattanti non vaccinati: i ricoveri sono aumentati dell'800% rispetto a quelli dello scorso anno. Da gennaio a maggio del 2024 sono state 110 le ospedalizzazioni con oltre 15 ricoveri in terapia intensiva di piccoli lattanti.