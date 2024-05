Totti e Ilary, il 31 maggio nuovo scontro in tribunale: in arrivo la lista dei testimoni. «Lui ha il nome di un secondo amante della ex»

È ancora Francesco Totti contro Ilary Blasi. La causa di separazione milionaria tra i due ex coniugi entra nel vivo. In tribunale i legali presenteranno le liste dei nuovi testimoni, che potrebbero cambiare le carte in tavola. Da tempo si vocifera di un possibile «secondo amante oltre a Iovino» che Totti vorrebbe rilanciare per mettere alle corde la conduttrice. Voce rilanciata anche dal settimanale Gente.