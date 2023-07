È il sabato di Tiziano Ferro ad Ancona: tutto quello che c'è da sapere sulla sosta e il piano sicurezza

Concerto di Tiziano Ferro questa sera (sabato 8 luglio) allo stadio Del Conero, scatta il dispositivo di sicurezza. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Dopo la riunione in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, e la Commissione Provinciale di Vigilanza per la trattazione degli aspetti tecnici della sicurezza, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, a seguito del Tavolo Tecnico con tutti gli attori dell’evento, ha disposto il servizio di Safety e Security con apposita ordinanza per permettere il regolare svolgimento del concerto come prassi costante nelle manifestazioni particolarmente complesse ed articolate.

Il dispositivo di sicurezza, in considerazione della partecipazione di un elevato numero di spettatori - sono stati venduti 22 mila biglietti – si articola sull’intera giornata , dalle 13 sino all’ 1 ovvero sino al completo deflusso degli spettatori.

Ore 16.30 - Aperti i cancelli dello Stadio Del Conero dove è stato allestito il palco per il concerto.

ORE 17 - Il Comune di Ancona informa che sono quasi al completo i parcheggi di via Ranieri e del liceo Galilei in via Allende