È il sabato di Tiziano Ferro ad Ancona: tutto quello che c'è da sapere sulla sosta e il piano sicurezza

ANCONA - «Chi sarà ad Ancona si divertirà di brutto». Tiziano Ferro saluta i suoi fan che lo stanno aspettando allo stadio Del Conero per il concerto di questa sera (sabato 8 luglio) e lo fa con una diretta Instagram. «Vi ringrazio per l'attesa, perchè fa caldo e non è semplice restare ore e ore sotto il sole. Questo tour mi sta regalando grandissime emozioni», ha detto l'artista prima di chiudere la diretta. «Devo andare a scaldare la voce se voglio cantare quelle due ore, due ore e mezza», ha detto sorridendo. Intanto ad Ancona tutto è pronto per accogliere i 22mila spettatori che assisteranno al concerto evento, con un piano parcheggi e di sicurezza studiato nei minimi dettagli e che si articola dalle 13 fino all'1 di notte.

Ore 18.15 - Traffico e lunga coda all'uscita di Ancona Sud per i fan di Tiziano Ferro diretti al Del Conero per il concerto che inizierà tra circa tre ore.

Ore 17 - Il Comune di Ancona informa che sono quasi al completo i parcheggi di via Ranieri e del liceo Galilei in via Allende

Ore 16.30 - Aperti i cancelli dello Stadio Del Conero dove è stato allestito il palco per il concerto.

Sono state individuate aree di sosta da cui poi poter proseguire a piedi e raggiungere il luogo dell’evento: nel parcheggio di via Albertini – Center Gross Ancona, nei pressi della Università Politecnica Montedago, cimitero di Tavernelle e Palaindoor per un totale complessivo di circa 15 mila posti auto.

BUS NAVETTA GRATUITO

LINEA BLU dalle ore 14:00 con frequenza ogni 6/8 minuti fino alle 21:12: stazione ferroviaria (*parcheggio Degli Archi) – Piazza Ugo Bassi (*parcheggio Piazza D’armi)- Via Tavernelle (*parcheggio via Ranieri) – Stadio Del Conero.

*parcheggio utile nelle vicinanze.

LINEA GIALLA dalle ore 14:00 con frequenza ogni 6/8 minuti fino alle 21:04: cimitero Tavernelle (parcheggio del cimitero) – Stadio Del Conero.

*parcheggio utile nelle vicinanze.

LINEA ROSSA dalle ore 14:00 con frequenza ogni 6/8 minuti fino alle 21:04: Liceo Galileo Galilei via Salvador Allende (*parcheggio del Liceo) – Stadio Del Conero

*parcheggio utile nelle vicinanze.

PER TUTTE LE LINEE E’ PREVISTO ANCHE IL VIAGGIO DI RITORNO (partenza al termine del concerto fino a completare il deflusso)