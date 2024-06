Temporali su tutta la regione, nuova allerta meteo: ecco quando tornano sole e caldo

Ormai è diventata quasi fisiologica. Nuova allerta meteo nelle Marche - la 36esima da inizio anno -, fortunatamente di pericolosità gialla (la più bassa) per temporali in tutta la regione fino alle 24 di domani 24 giugno 2024. Per tutta la giornata di giovedì 13 giugno, quindi, si prevedono temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. I fenomeni risulteranno più probabili tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane. Sarà solo un break intenso: da venerdì torna il sole con le temperature in costante rialzo.