Tavullia, Patrizio Federici unico candidato in corsa per il Comune: ecco il suo progamma

TAVULLIA - Solo il mancato raggiungimento del quorum potrà impedire a Patrizio Federici di diventare sindaco di Tavullia dopo due mandati guidati da Francesca Paolucci. Se tutto filerà liscio Federici ha già la fascia tricolore assicurata. Ecco il suo programma

Patrizio Federici (Insieme per Tavullia): le tre priorità nella sua agenda se vince la sua lista e perché?

Le tre priorità che mi darò se eletto saranno il turismo, i giovani, e il sociale. Sono questi i nodi fondamentali per un comune, come il nostro, che ha costruito tanto in questi ultimi anni e che ora deve guardare sempre di più all’aspetto umano e comunitario.

Quale è il patrimonio identitario del vostro Comune e quali sono le politiche, proposte, azioni che metterete a sistema per creare delle economie?

Il nostro patrimonio identitario è sicuramente legato allo sport e ai turismi. Tutto il mondo conosce Tavullia per i suoi piloti e i suoi motori. Vogliamo incentivare il turismo proprio creando sinergie anche con i comuni limitrofi per creare strutture ricettive e un museo di Valentino Rossi che sia di attrazione per tutti.

Con quali politiche ed azioni intendete scongiurare il calo demografico e rivitalizzare il paese e le frazioni?

In questi anni la nostra politica è sempre andata verso il sostegno alle giovani famiglie. Abbiamo stretto i denti per mantenere l’asilo nido nel capoluogo, nonostante la presenza di pochi bambini. Questo oggi ci ha dato ragione perché abbiamo il nido pieno. Continueremo poi a dare ad ogni famiglia il bonus bebè, un piccolo aiuto simbolico per dire alle famiglie che noi ci siamo.

Perché la sua lista merita la fiducia del Paese?

La nostra lista merita la fiducia del paese perché è composta da persone che rappresentano tutto il territorio comunale assai vasto, con competenze importanti in tutti i settori. Siamo tutti insieme per proseguire nel rinnovamento iniziato nel 2014. L’appello finale che faccio è quello di andare a votare. Non date per scontato che, essendoci una sola lista, abbiamo già vinto. Dobbiamo raggiungere il 40% del quorum e quindi ogni singolo voto è fondamentale. L’alternativa sarebbe veramente un disastro per Tavullia e la sua economia.