SAN BENEDETTO - Non chiamatelo gioco, il Subbuteo è una ragione di vita. Come il pallone, di cui è rappresentazione fin dal 1946, quando fu inventato da un impiegato del Kent di nome Peter Adolph. Che cambiò la sua vita, quella della contea inglese dove ben presto tutte le signore si misero a dipingere i giocatori, ma anche quella di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo. Che su un panno verde poterono iniziare a simulare le partite di calcio a colpi di dito: tanto semplice, quanto geniale, quanto soprattutto appassionante. Le sfide divennero tornei, i tornei campionati, mentre si allargavano i confini e il fenomeno divenne mondiale.