Cambiano le regole sugli autovelox. Con il nuovo decreto Salvini i rilevatori attualmente in vigore dovranno essere omologati come richiesto dal provvedimento. In più entrano in gioco una serie di paletti, come il divieto di installazione dei velox nei centri abitati dove vige il limite di velocità a 50km/h. Ma, ancora prima, ad aver seminato i dubbi tra i Comuni che fanno conto sugli autovelox è stata una sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto un ricorso contro un dispositivo non omologato. Il Pesarese è salito tempo fa alla ribalta delle cronache nazionali per il caso dell’autovelox di Cagli con multe a raffica, ma il sindaco ne ha sempre difeso la presenza come deterrente su una strada ad alto traffico, dove si corre facile e teatro di tragici incidenti. Per il resto si attendono ulteriori direttive da Roma. Più che altro chiarimenti su che cosa, nel dettaglio, significhi omologare un dispositivo di rilevamento della velocità. Pesaro, per esempio, non ha dubbi: gli autovelox sono 4 e tutti “regolari”, per cui continuano in questo frangente a funzionare e a sanzionare chi è pizzicato in eccesso di velocità. Nel dubbio si proseguirà con i controlli attivando soluzioni alternative: il telelaser è quello più gettonato. Ma ha un contraltare: l’impiego di personale. Il che vuol dire risorse pubbliche. E poi il sistema di controllo della velocità con telelaser non è permanente, ma temporaneo. In prospettiva, per alcuni Comuni, va considerato anche l’ammanco di introiti dovuti alle multe generate dai velox. Con il rischio di incidere pesantemente, in qualche caso, sul bilancio.