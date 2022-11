Cr7 falso dorico, Pecco Bagnaia vero pesarese. Serie D, Testa o Vita? Vuelle marziana ma la favola vera del weekend la scrive una giovane ginnasta di Kiev

Conferme, ritorni e sorprese. Ritorna alla vittoria la Fermana (e perde ancora, seppure a testa alta, la Vis). Cr7 in maglia dorica fa il giro d'Italia mentre Valentino Rossi fa il giro del Ranch con i suoi amici campioni. Emozioni a non finire in Serie D, nel basket una Vuelle da impazzire e, nella ginnastica giovanile, la bella storia della giovanissima Margarita, scappata con la famiglia da Kiev e ora campionessa regionale con i pesaresi della Solaria 90.

Continua