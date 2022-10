Spinelli fumati vicino alla scuola, fermati due giovanissimi. Raffica di controlli della polizia con unità cinofile dopo il caso vodka. Arriva la brochure anti abusi

Storie di ordinario sballo (o sballo diventato ordinario). Alcol e droga nei pressi della scuola, il personale della Squadra Volanti ha controllato un gruppetto di giovani studenti nelle vicinanze di un plesso scolastico cittadino. Nella circostanza un ragazzo ed una ragazza sono stati sorpresi intenti a fumare due spinelli. La coppia, vedendo sopraggiungere gli agenti, ha tentato di nasconderli. In particolare, la ragazza, vistasi scoperta, ha consegnato spontaneamente agli operatori lo spinello che teneva tra le dita. Il ragazzo, nella convinzione di non essere stato visto, ha portato la mano destra dietro di lui per poi lasciar cadere lo spinello ancora acceso, che veniva recuperato dagli operatori, come oggetto di contestazione. Inoltre, oltre a quanto rinvenuto a carico dei due ragazzi, è stato trovato a terra nelle immediate vicinanze un ulteriore pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di circa 0.50 grammi (continua - 1)