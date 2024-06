«Ciò che più mi addolora è che tutti hanno fatto foto e video e nessuno li ha salvati. Nessuno. Potevano forse salvarli. Non era importante fare i video». La mamma di Patrizia Cormos ha puntato il dito contro chi, anziché aiutare sua figlia, trascinata via dalla piena del fiume Natisone dove era andata a festeggiare un esame con gli amici Bianca Doros e Cristian Casian, ha girato e diffuso i video dei loro ultimi istanti. Ma quando bisogna agire?

La domanda presenta diverse sfumature. «Il "cittadino qualunque" - spiega Fabio Bistrot, membro della Direzione Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) - valuta la condizione in generale per non mettere la propria vita o quella degli altri a rischio, ma attenzione a non strafare» altrimenti il conto delle vittime potrebbe salire. E i soccorritori devono scattare foto e registrate video? Bistrot chiarisce: «Sì, ma solo a titolo di report. Il Ioro uso è strettamente interno o ad utilizzo dell'autorità giudiziaria».



La tragedia del Natisone non è la prima e non sarà di certo l'ultima. Gli interrogativi restano, ma la prevenzione è il primo passo fondamentale da compiere. Fabio Bistrot illustra nel dettaglio gli step da compiere e le linee guida da seguire in casi di emergenza.