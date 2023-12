Covid, le nuove regole in vista delle vacanze di Natale. Il ministero della Salute, considerando l'attuale intensa circolazione dei virus influenzali e SarCoV2, ribadisce e rafforza la raccomandazione di effettuare i tamponi ai pazienti sintomatici per il Covid-19 in entrata in ospedali e Pronto soccorso e di effettuare test anche per altri virus respiratori.