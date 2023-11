Sinner-Rune, dove vederla e quando giocano il match delle Atp Finals: precedenti e ranking

Dopo la bella vittoria contro Novak Djokovic, Jannik Sinner va a caccia della qualificazione alla semifinale delle Atp Finals di Torino contro Holger Rune. Vediamo ora insieme quando e dove vedere il match.

Quando e dove vederla

Il match tra Jannik Sinner e Holger Rune è in programma giovedì 16 novembre alle ore 21. Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e visibile anche per gli abbonati Sky ai canali di Sky Sport Tennis. Inoltre, sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now e Tennis Tv.