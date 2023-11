Sinner a San Siro con la fidanzata Maria Braccini, chi è la modella (che i gossip davano per ex)

Campione anche in amore. Jannik Sinner esce allo scoperto e ufficializza la sua fidanzata, Maria Braccini, approfittando di San Siro e di una partita di Champions League per la loro prima uscita pubblica. L'altoatesino fresco di finale alle Atp Finals e di successo in Coppa Davis e la sua dolce metà hanno optato per Milan-Borussia Dortmund per «ufficializzare» la loro relazione.