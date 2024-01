Fenomenale Sinner, battuto Djokovic: l'azzurro è in finale agli Australian Open. Il segreto dell'allenatore marchigiano

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open. Il tennista italiano ha battuto Djokovic 6-1 6-2 6-7 6-3. Il buongiorno più bello per l'Italia (e le Marche) in una partita fenomenale, la storia riscritta con la racchetta sul cemento blu di Melbourne, fino a oggi casa Nole (33 vittorie di fila): l'azzurro trova la prima finale Slam in carriera buttando fuori dal torneo il numero 1 al mondo. Il sogno, realissimo, ora sposta le lancette alle 9.30 (ora italiana) di domenica 28 gennaio.