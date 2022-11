Il dottor Valerio Rubino: «La pornografia, oggi, sta diventando l'unica educazione sessuale: così per il partner non c'è più rispetto»

Il dottor Valerio Rubino è psicologo, psicoterapeuta e sessuologo ed esercita in due studi privati a Pesaro e Fabriano. Si è specializzato in Sessuologia Clinica al Centro Clinico Crocetta di Torino, titolo riconosciuto dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) e dall’Associazione Sessuologi Italiana (ASI)*

Dottor Valerio Rubino, ha senso l'educazione sessuale a scuola? Non sarebbe meglio, vista la precocità delle nuove generazioni, passare direttamente ad una terapia sessuale scolastica?

«Sono fasi diverse. Come parlare di prevenzione primaria e secondaria. L'educazione sessuale è una prevenzione primaria, tantissime problematiche sessuali nel giro di pochi incontri si risolvono. La problematica si basa su presupposti sbagliati della sessualità. Che questa educazione poi avvenga a scuola o nel contesto familiare o attraverso circuiti esterni, non è importante. Ci sono genitori ritengono che il contesto scolastico non sia quello idoneo. Dipende che significato diamo all'educazione scolastica. Ma l'educazione emotiva e sessuale serve, al di là contesto. Poi si passa alla terapia ed, eventualmente, allo step tre che è la psicoterapia, ovvero quando la causa del disturbo sessuale insiste anche su altre aree».