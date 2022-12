Sesso, la Lombardia è la regione più focosa. Le Marche? Male: sotto la media italiana

C'è ancora tempo per il sesso? Annalisa, con la sua ultima canzone, insegna. "Ero bellissima, bellissima. Dove vai? Ma che cosa vuoi?". Troppo lavoro, troppo tempo sui social e poi c'è l'amore virtuale, la crisi da post pandemia, per finire con i grandi classici come il mal di testa e lo stress. Il sondaggio è a cura del sito incontri-extraconiugali.com (su un campione di 2000 uomini e donne) e parla chiaro: in media si effettuano 2,6 rapporti ogni settimana. Qual è la regione più focosa? La Lombardia con 3,75 rapporti a settimana, ovvero 15 al mese. E le Marche? Appena 9 volte al mese, 2,25 a settimana. ---> continua