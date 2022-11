Serie C, marchigiane in campo: blitz-Ancona in casa del Cesena, pari nel derby Vis-Fermana. Ko la Recanatese

La Serie C è tornata in campo oggi con un big match da categoria superiore, un derby carico di adrenalina e uno scontro frontale utile per la zona-tranquillità.L'Ancona ha sbancato la tana del Cesena, il derby Vis Pesaro-Fermana che si è concluso e un intenso Recanatese-Rimini che ha visto imporsi gli ospiti.