Serie C, marchigiane in campo: blitz-Ancona in casa del Cesena, poi alle 17.30 derby Vis-Fermana e Recanatese-Rimini

La Serie C torna in campo oggi con un big match da categoria superiore, un derby carico di adrenalina e uno scontro frontale utile per la zona-tranquillità. Il menù della giornata numero 14, nel girone C, prevede questi impegni per le 4 marchigiane: Ancona nella tana della capolista Cesena, il derby Vis Pesaro-Fermana e un insidioso Recanatese-Rimini.