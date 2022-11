Serie C, marchigiane in campo: Ancona in casa della capolista Cesena (14.30), poi alle 17.30 derby Vis-Fermana e Recanatese-Rimini

La Serie C torna in campo oggi con un big match da categoria superiore, un derby carico di adrenalina e uno scontro frontale utile per la zona-tranquillità. Il menù della giornata numero 14, nel girone C, prevede questi impegni per le 4 marchigiane: Ancona nella tana della capolista Cesena, il derby Vis Pesaro-Fermana e un insidioso Recanatese-Rimini.

Cesena - Ancona (ore 14.30)

CESENA - Dorici sul campo della co-capolista, con l'Entella, del girone C. L'Ancona, reduce da 4 risultati utili nelle ultime 5 partite, vanta il miglior attacco del girone (21 reti fatte) e un seguito di tifosi che oggi si annuncia imponente. La Colavitto-band in terra romagnola a viso aperto con il tridente offensivo composto da Spagnoli, Lombardi e Di Massimo. Mister Toscano, senza Celiento, De Rose e Mercadante, risponderà con una difesa a 3 e Chiarello alle spalle del duo Corazza-Ferrante. Arbitra Virgilio di Trapani.

Vis Pesaro - Fermana (ore 17.30)

Non dovrebbe piovere. E questa è già una buona notizia dopo 24 ore di precipitazioni continue battezzate, alle 6 di mattina, dall'ennesima potente scossa di terremoto. Al di là degli aspetti ambientali Vis Pesaro - Fermana è un derby dai moltemplici significati: i pesaresi, con il peggior attacco del campionato, sono chiamati a spezzare l'incantesimo del gol e possibilmente vincere per mettersi alle spalle un periodo complicato. La società è corsa ai ripari ingaggiando due pezzi grossi come Pucciarelli e Valdifiori (che ovviamente, ora, dovranno sistemarsi dal punto di vista atletico e inserirsi nei meccanismi di Sassarini). La Fermana, allenata dall'ex bomber Protti, di contro è reduce da partite cariche di episodi sfortunati con gol presi al tramonto della partita, superiorità numeriche non sfruttate e il penalty sbagliato da Fischnaller. Insomma, la classifica dei canarini (a quota 10, contro i 14 della Vis), poteva essere nettamente migliore: una vittoria darebbe ossigeno, un passo falso spalancherebbe un baratro scivolosissimo. Arbitra Vergari di Bari.

Zone del Benelli allagate dopo 24 ore continuate di pioggia. Le precipitazioni si sono placate nelle prime ore della mattina e ora si affaccia un pallido sole. Si confida di risolvere ogni problema da qui alle 17.30. Per Pesaro si tratta di un deja-vu: negli anni '90 un allagamento simile (con partita giocata) finì su Mai dire gol.

Recanatese - Rimini (ore 17.30)

Scontro importante per la matricola Recanatese (14 punti) che oggi, all'Helvia Recina di Macerata, ospita il Rimini (19 punti). I leopardiani, forti dei 3 risultati positivi conseguiti negli ultimi 4 turni (con la straordinaria vittoria sul campo del Gubbio per 3-1), stanno mettendo in luce una compattezza importante per la categoria. E il merito è tutto di mister Giovanni Pagliari. Il Rimini di Gaburro ritrova Santini in attacco affiancato da uno tra Gabbianelli e Sereni, con Piscitella esterno a tutta fascia nel 3-5-2 opposto al 4-4-2 recanatese.