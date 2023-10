Trimestre anti-inflazione, ecco l'elenco di super e ipermercati, farmacie e parafarmacie aderenti nelle Marche diviso per province

L'hanno chiamato trimestre anti-inflazione, di fatto è un patto tra governo, produttori e grande distribuzione per dare ai consumatori prodotti di prima necessità a prezzi bloccati o scontati. Durerà tre mesi: da oggi, lunedì 2 ottobre, fino aL 31 dicembre. Al momento hanno aderito 32 associazioni in tutta Italia. Il bollino tricolore, sui prodotti, avvertirà della presenza di un sconto del 10%.

Ce ne siamo accorti tutti: fare la spesa, da alcuni mesi, costa quasi il doppio di prima. La carne è diventata un genere di lusso. Così come i latticini e affettati. E non basta il fatto che molti punti vendita abbiano rilanciati prodotti non di marca a prezzi bassi. Adesso si prova con questa mossa anche se Federconsumatori boccia il modus operandi: «Senza neppure consultare le Associazioni dei Consumatori - rimarca - il Governo pensa di risolvere le difficoltà delle famiglie e rilanciare la domanda interna affidando alle imprese della distribuzione, del commercio e dell’industria la facoltà di scegliere, a loro piacimento e con criteri ancora non ben definiti, un paniere di beni sui quali queste ultime si devono almeno limitare a non praticare ulteriori aumenti dei prezzi, fino al 31 dicembre (non è chiaro, poi, chi dovrebbe controllare). In cambio, il Governo attribuirebbe loro, propagandisticamente, il bollino antinflazione».

L'elenco degli esercizi aderenti (tra i quali anche farmacie e parafarmacie) è stato pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Ecco quello relativo alle Marche, diviso in province.