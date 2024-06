Il sistema di difesa italo-francese Samp-T dispiegato in Kuwait lascia la base militare italiana di Ali al Salem e fa ritorno a casa in attesa di essere poi inviato in Ucraina, così come già annunciato da tempo dal governo nell'ambito del nuovo pacchetto di armi che sarà presentato in Parlamento dopo le elezioni Europee. Lo stesso sistema che difende da eventuali attacchi aerei proteggerà anche il G7 a Borgo Egnazia, in Puglia.