Miss Italia, lo show di Sgarbi: «Impensabile che questo evento venga nascosto. La bellezza va celebrata». Presentate le due miss marchigiane

In diretta streaming sul sito di Miss Italia in diretta da Salsomaggiore, lontano dalla vetrina prestigiosa della Rai, si sta svolgendo il concorso che eleggerà la regina più bella. Della giuria fa parte come presidente anche il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che ha lanciato più di una frecciata alla Tv nazionale.

«È impensabile - ha detto il famoso critico d'arte - che oggi siamo a Salsomaggiore così in pochi e quasi nascosti a celebrare la bellezza, come se fosse qualcosa di cui vergognarsi. La bellezza ha una potenza spirituale che va esaltata, non nascosta. Il governo deve guardare a questa manifestazione: perchè al Festival di Sanremo siamo costretti a vedere due uomini che si baciano e invece questa kermesse deve restare nascosta? E' un'eresia».

Le sue parole sono state accolte da un applauso del pubblico e dalle giurate Hoara Borselli e Giulia Salemi. Fa parte della giuria anche Giuseppe Cruciani.

«La mia convinzione - ha sottolineato Sgarbi - è che Miss Italia sia una festa nazionale, come Sanremo, come il Natale, come il 2 giugno. Miss Italia è radicata come un valore, le polemiche sono contro la tradizione, contro la sensibilità. Per cui, per quello che mi riguarda, ritengo di proporre al Ministro Sangiuliano di indicare Miss Italia come bene culturale, come storia, come fenomeno che appartiene alla cultura, alla storia e alla tradizione popolare».