Sabato di Lega Pro: inizia la Recanatese alle 18.30. In notturna Ancona, Fermana e Vis Pesaro

Sabato di campionato in Lega Pro con le marchigiane tutte in campo nella giornata odierna. Si parte alle 18.30 con Pontedera-Recanatese, Spal-Lucchese e Entella-Arezzo per poi proseguire alle 20.45 con Ancona-Juventus Next Gen, Fermana-Cesena, Gubbio-Vis Pesaro e Rimini-Perugia. Domenica Olbia-Carrarese (16.15) e Sestri-Torres (18.30). Mercoledì 11 ottobre il recupero tra Pineto e Pescara che non si disputerà a causa dell'indisponibilità dello stadio Adriatico per altra manifestazione (Master europei di Atletica).

