Roberto Baggio, la figlia Valentina: «Volevo cambiare cognome. Papà? L'ho conosciuto nel lockdown, prima non era mai a casa»

Valentina Baggio, primogenita dell'ex calciatore Roberto Baggio, ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita insieme al papà e ha svelato di averlo conosciuto bene solo durante i mesi del lockdown. «Siamo diventati amici negli anni della pandemia: non sono stati anni facili per l'Italia, ma posso dire che sono stati i 18 mesi più belli della mia vita. Ho passato molto tempo con mio padre, facevamo lunghe partite a carte. Il lockdown è stato tragico, ma in un certo senso è stato una benedizione», ha detto Valentina, ma ha anche raccontato di essere arrivata al punto di voler cambiare cognome, durante la sua adolescenza.