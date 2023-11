Roberta Bonasia, l'ex olgettina e le accuse (infondate): «Rinunciò ai benefit di Berlusconi anni fa. Oggi si mantiene con il suo lavoro»

Divenne famosa come «la preferita di Berlusconi» (all’epoca se ne parlava perfino come presunta «fidanzata»). Il nome di Roberta Bonasia, originaria di Torino, ex reginetta di bellezza ed ex infermiera di Nichelino, che oggi vive nel Veronese, torna alla ribalta nella vicenda delle ex olgettine sfrattate e lasciate senza assegno dagli eredi di Berlusconi. Una notizia infondata secondo l’avvocato Maurizio Milan che interviene per mettere in chiaro proprio «l’estraneità di Bonasia rispetto alle polemiche di questi giorni». «Il nome di Roberta Bonasia non c’entra con questa faccenda, la mia assistita aveva già rinunciato a ogni privilegio da parecchio tempo, attualmente non percepiva più alcun benefit. Infatti da tempo la mia cliente si è resa economicamente del tutto autonoma, mantenendosi grazie al proprio lavoro e tagliando ogni rapporto col passato», dice al Corriere della Sera.