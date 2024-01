Freddo, pioggia e neve: l'Epifania il caldo si porta via. Ecco le previsioni meteo nelle Marche per il weekend

ANCONA Se l'anno è iniziato com'era finito il precedente, cioè all'insegna di temperature superiori di 3 o 4 gradi nella media al trend storico, torneremo presto ad avere i brividi. Un'irruzione di area fredda, attesa già da questo venerdì 5 gennaio 2024, abbasserà le temperature anche nelle Marche. Non sarà una ondata di gelo “epocale”, come chiarisce l’ultimo bollettino diramato ieri dal servizio Agrimeteo dell'agenzia regionale Amap, «ma le condizioni meteo assumeranno nei prossimi giorni sembianze più prettamente invernali con i valori termici che per lunedì saranno scesi di qualche grado sotto la media».