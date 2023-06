Mostra internazionale del nuovo cinema: a Pesaro i big Giuseppe Tornatore, Dante Ferretti e Carlo Verdone. Ecco il programma

PESARO - La 59esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si terrà a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023. Una vera e propria «estate da Capitale», come l'ha definita il sindaco Matteo Ricci che «ci proietta verso Pesaro 2024, Capitale italiana della Cultura».

Ad aprire ufficialmente la 59esima edizione sarà il film cult e simbolo degli anni ’80: “Flashdance”. A 40 anni dal suo debutto nelle sale torna sul grande schermo in Italia grazie alla Mostra Internazionale del nuovo cinema il film di Adrian Lyne con un’indimenticabile Jennifer Beals, premiato con l’Oscar per la migliore canzone, “Flashdance… What a Feeling” di Giorgio Moroder e Keith Forsey, eseguita da Irene Cara.