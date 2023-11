Pensioni, arriva il bonus Natale: ecco quando viene pagato, a quanto ammonta e a chi spetta

Arriva il bonus Natale per i pensionati. Si tratta di un aumento dell'assegno sociale di circa 150€. Una piacevole novità. Viene corrisposto, generalmente con la tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali. Ovvero? ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l’importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti maggiorato dell’importo aggiuntivo stesso. Vediamo quali sono i requisiti specifici.