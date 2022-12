Pelè, numero 10 per sempre: il gol più bello, quello più importante, il duello con Maradona e Messi come erede

Pelè è morto oggi, 29 dicembre 2022, a San Paolo all'età di 82 anni. Edson Arantes do Nascimento era nato Três Corações il 23 ottobre 1940 e, con Diego Armando Maradona, ha rappresentato il numero 10 per eccellenza del calcio. Di seguito alcuni dei suoi ultimi pensieri raccolti in varie interviste rilasciate. La Fifa gli riconosce il record di 1286 reti realizzate in carriera (1363 partite). In gare ufficiali ha messo a segno 757 reti in 816 incontri con una media realizzativa pari a 0,93 gol a partita. Con lui e Garrincha in campo la nazionale del Brasile (77 reti in 92 incontri) non ha mai perso una partita. O rey ha vinto tre mondiali di calcio (record) e il suo gol realizzato alla Svezia, nella finale del 1958, è considerato il terzo più grande gol nella storia della Coppa del Mondo e primo tra quelli realizzati in una finale di un campionato mondiale.

Il 17enne Pelè piange dopo aver vinto la sua prima Coppa del Mondo (la Coppa Rimet)