Pasta, prezzi alle stelle: a marzo +17,5%. Una città delle Marche è tra le più care d'Italia

Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica del prezzo della pasta che nel mese di marzo ha fatto registrare un aumento del 17,5% rispetto all'anno precedente in un contesto caratterizzato dalla riduzione del prezzo della materia prima e dalle dinamiche variabili dei costi dell'energia e degli altri fattori di produzione. Lo annuncia una nota. E' la prima riunione della commissione creata con il decreto trasparenza. La riunione è convocata l'11 maggio alle 14.30.

Il grano duro per la pasta viene pagato in Italia circa 36 centesimi al chilo ad un valore che non copre i costi di produzione ed e inferiore di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo scorso anno mentre il prezzo della pasta e aumentato il doppio dell’inflazione. E quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat ad Aprile nel commentare la decisione del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso di dare mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica del prezzo della pasta che nel mese di marzo ha fatto registrare un aumento del 17,5% rispetto all’anno precedente. La pasta - sottolinea la Coldiretti - e ottenuta direttamente dalla lavorazione del grano duro con l’aggiunta della sola acqua e non trovano dunque alcuna giustificazione le divergenze registrate nelle quotazioni, con la forbice dei prezzi che si allarga e mette a rischio i bilanci dei consumatori e quelli degli agricoltori.