È morta Paola Gassman, il ricordo del fratello Alessandro: «​Sei sempre stata la più saggia di tutti noi»

«Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta». Con un commovente messaggio social, Alessandro Gassmann ricorda la sorella Paola Gassman, morta a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciare la scomparsa è stato il marito, l'attore Ugo Pagliai, con cui ha condiviso per lungo tempo la passione per il teatro, insieme ai figli Simona e Tommaso.

