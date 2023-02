Sanremo 2023, pagelle look serata finale: torna Chiara Ferragni, Elodie sempre più sexy. Gli uomini? Show con Mengoni e Achille Lauro

Sanremo 2023 è già storia: gli appassionati di look fremono per il ritorno di Chiara Ferragni che nella prima serata ha fatto parlare i più con una serie di outfit con significato (più o meno) nascosto. Ma questa sera sul palco dell'Ariston è attesissima anche Ornella Vanoni, il cui outfit spesso passa in secondo piano rispetto a ciò che dice: ma è sempre molto chic. Tra gli ospiti anche Luisa Ranieri, habituée dei look sobri, mentre c'è grande fermento per l'ultimo look di Elodie, sempre più sexy man mano che passavano le ore, e Tananai (da noi eletto il cantante più fashion dell'Ariston, che ve lo diciamo a fare). Senza dimenticare il super favorito Mengoni, che continuerà sulla scia George Michael.

Sanremo, diretta serata finale: Marco Mengoni il favorito, torna Chiara Ferragni, Depeche Mode superospiti