Ferrovia Orte-Falconara, appalto entro l'anno per il primo tratto. «Il raddoppio permetterà il passaggio da 4 a 10 treni l'ora»

ANCONA - «Il raddoppio entro il 2036 della Orte-Falconara che permetterà il passaggio da quattro a dieci treni l’ora» ha spiegato Vincenzo Macello, vicedirettore generale operation di RFI sottolineando come «solo l’anno scorso RFI abbia lanciato dieci miliardi di gare d’appalto, più di tre miliardi quest’anno. Sono stati aggiudicati il 90% dei progetti del PNRR e siamo in realizzazione per l’80% di tutti questi interventi. Siamo in dirittura d'arrivo per la tratta Genga-Serra San Quirico, del raddoppio della ferrovia Orte Falconara, che rientra nel Pnrr, con un finanziamento di circa 600 milioni di euro (il finanziamento complessivo è di 1,3 miliardi anche per altre opere). Siamo in fase negoziale, entro l'anno appalteremo i lavori del primo tratto». Senza dimenticare, poi, l’investimento sulle tecnologie digitali, «pensiamo all’Ertms, che vogliamo portare entro il 2036 vogliamo portarlo su tutta la rete nazionale». Concetti, cifre e numeri usciti dalla tavola rotonda con il Gruppo FS per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto in Italia. A parteciparvi ad Ancona sono state le società di Ferrovie dello Stato nell’ambito del convegno “Infrastrutture di trasporto tra passato, presente e futuro” organizzato dalla SIIV “Società Italiana di Infrastrutture Viarie” all’Università Politecnica delle Marche.