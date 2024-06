Oroscopo del weekend 8-9 giugno, Marte bussa alla porta del Toro. L'amore e la passione tornano protagonisti: chi sale e chi scende

L'oroscopo del weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno: le previsioni di tutti i segni dello zodiaco. Fine settimana importante per i segni di Terra. Marte arriva nel segno del Toro domenica e porta sicurezza, insieme a Mercurio e Urano che non lasciano il segno. La luna è in Cancro. Nei Gemelli ci sono Sole, Venere e Giove. Plutone è nel segno dell'Acquario. Saturno è nei Pesci. Il consiglio del weekend per tutti è: «Lasciate parlare il cuore».

L'amore torna protagonista nella vita di molti segni. Non rimanete soli in questo momento favorevole per le nuove conoscenze. Concedetevi delle uscite per incontrare persone e stare in dolce compagnia. I segni di Fuoco sono passionali, mentre quelli di Terra si guardano intorno e riflettono sulle emozioni. I segni d'aria sono sereni. I segni d'Acqua, invece, vogliono proteggere il loro cuore.