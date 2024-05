Oroscopo del weekend 1-2 giugno: sentimenti nel mirino della Luna, lavoro in divenire. Chi sale e chi scende

L'oroscopo del weekend di sabato 1 e domenica 2 giugno: le previsioni di tutti i segni dello zodiaco. La Luna saluta il segno dei Pesci ed entra in Ariete, portando un po' di tumulti nel cuore. Nei Gemelli ci sono Sole, Venere e Giove. Plutone è nel segno dell'Acquario. Mercurio e Urano continuano il loro transito nel segno del Toro. Marte brucia (ancora per poco) in Ariete. Saturno è nei Pesci. Il consiglio del weekend per tutti è: «Largo ai sentimenti e lasciate parlare il cuore».

Molti segni sono alla ricerca della persona giusta e i più fortunati potrebbero averla già incontrata. Non rimanete soli in questo momento favorevole per le nuove conoscenze. Concedetevi delle uscite per incontrare persone e stare in dolce compagnia. I segni di Fuoco sono passionali, mentre quelli di Terra si guardano intorno. I segni d'aria sono sereni, quelli d'Acqua cercano di fidarsi delle frecce di Cupido.