Sparatoria a Corviale, chi è il 33enne ucciso: Cristiano Molè lascia due figli, già gambizzato nel 2014

L'uomo ucciso nel pomeriggio di lunedì 15 gennaio durante una sparatoria nel quartiere Corviale di Roma è Cristiano Molè. Il 33enne è stato freddato in un agguato a colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'esterno della sua auto, tra le braccia della compagna che lo stava raggiungendo per andare a cena insieme ai loro due figli: «Mi avete rovinato la vita, pezzi di m..», ha gridato all'indirizzo dei sicari. Un proiettile si è conficcato nel torace di Molè, non lasciandogli scampo, nonostante i tentativi di soccorso da parte dell'ambulanza. Un altro uomo, un 30enne, che era con lui, è stato ferito alla gamba ma è fuori pericolo di vita.